Örtü yangını ağaçlara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı'nda başlayan örtü yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.



Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde bulunan Burç Tabiat Parkı içerisinde sabah saatlerinde nedeni belirlenemeyen bir olaydan dolayı örtü yangını çıktı. Durumu gören vatandaşların saat 12.18'deki ihbarı sonrası harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 5 araç ve 13 personelle saat 12.38'de yangın yerine intikal ederek ilk müdahaleye başladı. Yaklaşık 3 dönümlük alanda meydana gelen örtü yangınında müdahale sonrası ekiplerin özverili çalışması sonucu yangın saat 13.09'da büyümeden ve ağaçlar zarar görmeden söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.



Yaklaşık bin 924 dekarlık alanda bulunan ve içerisinde Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni barındıran Burç Tabiat Parkı'nı sıcak mevsimlerde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. - GAZİANTEP