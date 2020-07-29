Örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık alanda çıkan yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Dibek, Yolçatı ve Çağdaş kırsal mahalleleri sınırlarında dün sabah dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Diyarbakır Orman işletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Lice Belediyesi ekiplerince çok sayıda araçla müdahale edildi.

Yangın söndürülürken alevlerin etkili olduğu alanlarda ekipler 2 araçla soğutma çalışması yürütüyor.

Öte yandan yangının etkili olduğu alan AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Görüntülerde arazide bulunan meşe ağaçlarının yanmadığı, orman örtüsünün yandığı yer alıyor.

Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda otların tutuşmasıyla çıktığını söyledi.

Orman İşletme ve İtfaiye ekiplerinin dün sabah yangına anında, hızlı bir şekilde müdahale ettiğini ifade eden Bakkal, "Rüzgarın etkisiyle yangın dağlık tepelik alanlara yayıldı. Bu noktada arkadaşlarımızın başarılı ve dikkatli çalışmasıyla yangın söndürülmüş bulunmaktadır. Aşağı yukarı 20 hektarlık bir alanda can ve mal kaybı yaşanmamış ciddi bir zararda söz konusu değildir." dedi.

Bakkal, dün bazı sosyal hesaplarında yangınla ilgili manipülatif paylaşımları üzülerek gördüklerini aktararak, şöyle konuştu:

"İlçemizin ismi üzerinden ciddi bir dezenformasyon çalışmasının yapıldığını üzülerek müşahade ettik. Vatandaşlardan ricamız bu hadiseler olduğunda kamu kurum kuruluşlarına ait resim hesaplarının takip edilmesidir. Devletimiz, vatandaşına hizmet şiarıyla bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız görev başındadır, hazırlıklı durumdadır. Her türlü hadiseye anında müdahale edip çözüm üretecek bütün imkanlara sahiptir. bu noktada bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar 7 gün 24 saat esasıyla hizmet etmeye dikkatle özenle devam edeceğiz."