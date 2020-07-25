Örtü yangınında 1 hektar alan zarar gördü - ÇANAKKALE - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen örtü yangınında içerisinde çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu 1 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Taştepe köyü yakınlarında bölgeden geçen bir kuş yüksek gerilim hattının olduğu trafonun tellerine çarpıp yandı.

Araziye düşen kuş buradaki otların tutuşmasına neden oldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına Ezine ve Erenköy Orman İşletme Şefliklerine bağlı ekipler ile Ezine Belediyesi İtfaiyesine bağlı 1 itfaiye, 3 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile müdahale edildi.

Köylülerin de katıldığı söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında içerisinde çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.