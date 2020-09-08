Örtü yangınında 10 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Öztürk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Dün ve bugün iki helikopter ve çevre illerden gelen çok sayıda arazöz, dozer, su tanklarıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 10 hektarlık alan zarar görürken, alanda soğutma işlemleri devam ediyor.