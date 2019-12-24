Örtü yangınları - Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy - Son Dakika

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, ilçedeki örtü yangınının önünün kesilmesi için ekiplerin seferber olduklarını belirterek, "Hızlı bir şekilde çalışıyoruz ama malum hava şartları, rüzgar zaman zaman artıyor, çalışmaları zorluyor." dedi.

Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki örtü yangınına ekiplerin sabaha kadar müdahale ettiğini ancak hava koşullarının çalışmaları güçleştirdiğini söyledi.

Can kaybı yaşanmamasından duydukları memnuniyeti dile getiren Gürsoy, "Rüzgar, fırtına devam ediyor. Yangınla mücadelemiz devam ediyor, henüz önü alınamadı maalesef ama bütün arkadaşlarımız canhıraş çalışıyor. Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, Kaymakamımız, biz, TİSKİ, Orman Bölge Müdürlüğü tüm kurumlar teyakkuzdayız." ifadesini kullandı.

Gürsoy, yangının yerleşim yerlerine ulaşması riskine karşı gerekli tedbirleri aldıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Ekipler şu anda yangının önünü kesmeye gayret ediyor. Hızlı bir şekilde çalışıyoruz ama malum hava şartları, rüzgar zaman zaman artıyor, çalışmaları zorluyor. Arazi yapısı da buna uygun değil, araç giremiyor. Biz yollardan ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşmaya çalışıyoruz ama yangın devam ediyor."

Bölgede uzun zamandır yağmur yağmaması, örtünün kuru, nem oranının düşük olması nedeniyle yangının hızlıca yayıldığını kaydeden Gürsoy, bölgeye su arazözleri, ambulanslar, çeşitli iş makineleri sevk edildiğini, 100'e yakın araçla yangınla mücadelelerinin sürdüğünü çünkü arazinin çok geniş olduğunu ifade etti.

Gürsoy, gece 4-5 evi boşalttıklarını da belirterek, "Vatandaş hayvanlarına sebep ayrılmak istemedi ama biz ve Kaymakam Bey gittik, rica ettik. Öğretmenevinde yerlerini ayarladık, gece bayanları ve çocukları aldık, onları yerleştirdik. Hayvanları da su arazözleriyle evlerin etrafında koruma altına aldık. Çok şükür şu ana kadar evlere sıçrama olmadı." diye konuştu.