Örtü yangınlarına neden olan 5 kişi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Örtü yangınlarına neden olan 5 kişi hakkında suç duyurusu

6 saat önce

Giresun'da, örtü yangınlarına neden olduğu belirlenen 5 kişi hakkında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Örtü yangınlarına neden olan 5 kişi hakkında suç duyurusu, System.String[]

Giresun'da, örtü yangınlarına neden olduğu belirlenen 5 kişi hakkında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Merkez ve 6 ilçede 22-24 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 15 örtü yangınının çıkış nedenlerinin belirlenmesi amacıyla soruşturmalar devam ediyor.

Araştırmaları tamamlanan yangınlardan beşinin insan kaynaklı olduğu tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler hakkında Orman Bölge Müdürlüğünce, cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Giresun, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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