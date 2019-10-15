Son Dakika Haberleri: Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını
Son Dakika 3. Sayfa Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını

Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını

1 saat önce

Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını Serada salatalıkların arasına ekilmiş bin 260 kök kenevir ele geçirildiANTALYA - Antalya'da örtüaltı üretim yapılan bir seraya yapılan baskında salatalıkların arasına ekilmiş bin 260 kök hint keneviri ele geçirildi.

Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını

Serada salatalıkların arasına ekilmiş bin 260 kök kenevir ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da örtüaltı üretim yapılan bir seraya yapılan baskında salatalıkların arasına ekilmiş bin 260 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Karakol Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Antalya'nın Aksu ilçesi Gökdere mahallesinde ikamet eden Recep Karabulut isimli şahsın serasında yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde bilgi alındı. Hareketi geçen ekipler tarafından şüpheli şahsın evinde, serasında ve eklentilerinde yapılan aramada 2 dönüm cam serada bulunan salatalıklar içerisinde boyları 20 santim ile 70 santim arasında değişen bin 260 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli R.K. gözaltına alındı.

Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını

Jandarma, Antalya, Kenevir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
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