Örtüaltı üretimde entegre mücadele projesi - Son Dakika

Örtüaltı üretimde entegre mücadele projesi

11.11.2020 13:17
Örtüaltı üretimde entegre mücadele projesi, System.String[]

"Aşağıkaraman Boynuzalanı Entegre Mücadele Projesi" ile yaklaşık 150 dekar alandaki nar ve narenciye için faydalı böcek ve tuzak uygulamalarının ardından örtüaltı yetiştiricilik alanlarında devam ediyor.

"Aşağıkaraman Boynuzalanı Entegre Mücadele Projesi" ile yaklaşık 150 dekar alandaki nar ve narenciye için faydalı böcek ve tuzak uygulamalarının ardından örtüaltı yetiştiricilik alanlarında devam ediyor.

2020-2021 üretim sezonunda uygulanacak olan projenin ilk adımında 9 Temmuz 2020 tarihinde açık alan Narenciye ve Nar bahçelerinde Unlu Bit (Planacoccus citri) zararlısı ile mücadele amacıyla Faydalı Böcek salımları yapıldı. Proje kapsamında 10 Kasım 2020 tarihinde ikinci aşama Örtüaltı alanlarda Biyolojik Mücadele uygulamaları için seralara faydalı böcek (Nesidiocoris Tenuis) salımları yapıldı ve zararlı çıkışlarının takibi ile mücadele başlangıcının belirlenmesinde kullanılan delta tipi tuzak ve feromonlar ile yapışkan tuzaklar asılarak Biyoteknik Mücadele uygulamaları yapıldı.

Projenin uygulanacağı bölgede halihazırda yaklaşık 100 dekar kadar alanda portakal, nar, zeytin, 48 dekar alanda örtüaltı domates-patlıcan ve 2 dekar örtüaltı alanda Pithaya (Ejder Meyvesi) yetiştiriciliği yapılıyor. Projede Bakanlıkça belirlenen Entegre Mücadele' nin bütün enstrümanları teknik talimatlara uygun Biyolojik-Biyoteknik Mücadele uygulamaları ile faydalı böcekler, biyoteknik tuzaklar, organik preparatlar ile her ürün için teknik talimatlara uygun metotlar ve yöntemler uygulanacak .

Tplam bütçesi 65 bin 550 TL olarak onaylanan projenin ikinci aşamasında yapılan açık alan faydalı böcek salımı ve feromon yapışkan tuzakların asılması uygulamaları Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş, Konyaaltı Aşağıkaraman Mahallesi Muhtarı Mesut Pöze, üreticiler, Biobest Antalya A.Ş. ve ilçe müdürlüğü teknik personellerinin katılımıyla yapıldı. - ANTALYA

Örtüaltı üretimde entegre mücadele projesi
Örtüaltı üretimde entegre mücadele projesi
Örtüaltı üretimde entegre mücadele projesi
Örtüaltı üretimde entegre mücadele projesi
Örtüaltı üretimde entegre mücadele projesi
Örtüaltı üretimde entegre mücadele projesi

Aşağıkaraman, Narenciye, Temmuz, Nar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Örtüaltı üretimde entegre mücadele projesi - Son Dakika Ekonomi


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