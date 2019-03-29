Son Dakika Haberleri: Örtülü Kadınlara "Taciz ve Darp" İddiasına Soruşturma

Örtülü Kadınlara "Taciz ve Darp" İddiasına Soruşturma

26 dakika önce

Adana'da örtülü iki kadına başka bir kadın tarafından taciz ve darpta bulunulduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Örtülü Kadınlara
Adana'da örtülü iki kadına başka bir kadın tarafından taciz ve darpta bulunulduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde bir kadının yolda karşılaştığı ve tanımadığı örtülü iki kadına yönelik tacizi, bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iş yerinden çıkan bir kadının örtülü kadınlardan birinin üzerine yürüyüp peçesini açmaya çalıştığı görülüyor.

Ayrıca, yoldan geçen vatandaşların örtülü kadınların üzerine yürüyen kadını uzaklaştırmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Örtülü kadınlardan Yaren Demir, Fatih Polis Merkezi Amirliğine başvurarak karşı taraf hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Adana Cumhuriyet başsavcılığı "tehdit", "hakaret" ve "yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Şüpheli kadının kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel
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