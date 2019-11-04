Son Dakika Haberleri: Örtüye sarılı televizyonu taşırken polise yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa Örtüye sarılı televizyonu taşırken polise yakalandılar

Örtüye sarılı televizyonu taşırken polise yakalandılar

7 saat önce

Gaziantep'te örtüye sarılı bir şekilde televizyon taşıyan 2 kişi, polis ekiplerine yakalandı.

Örtüye sarılı televizyonu taşırken polise yakalandılar, System.String[]

Gaziantep'te örtüye sarılı bir şekilde televizyon taşıyan 2 kişi, polis ekiplerine yakalandı. Ekipler, televizyonun olay yerine yakın bir yerden çalındığını belirledi.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Turan Emeksiz Mahallesi'nde devriye gezen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın elinde beyaz örtüye sarılı vaziyette LCD televizyon olduğunu görünce şüphelenerek şahısları durdurdu. Ekipler yaptığı incelemede televizyonların Güneş Mahallesi'nde bir ikametten çalındığını tespit ederek, İ.D. ve H.G isimli şahısları gözaltına aldı. Suçüstü yakalanan şahıslar, haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
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