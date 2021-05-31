Oruç Aruoba'nın adı Beşiktaş Belediyesi tarafından açılan kütüphanede yaşatılıyor - Son Dakika

"Herşeyi yazarım da

zamanı yazamam

o yazar çünkü

beni" diyen

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılışının üzüntüsünü derinden yaşadığımız, değerli felsefeci, şair ve yazar Oruç Aruoba'nın ismini kütüphanemizde yaşatacağız. Kendisini sevgi ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

ORUÇ ARUOBA KÜTÜPHANESİ 50 BİN KİTAP VE 30 BİN DİJİTAL İÇERİĞE SAHİP

Kültür sanat alanında hayata geçirdiği projelerle her zaman komşularının yanında olan Beşiktaş Belediyesi geçen sene aramızdan ayrılan şair, yazar ve felsefeci Oruç Auoba'nın adını geçtiğimiz cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışını yaptığı kütüphanede yaşatıyor. Beşiktaş'ın Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan Beşiktaş Oruç Aruoba Kütüphanesi 500 m² alana sahip ve 30 kişilikbir çalışma alanı bulunuyor. 50 bin kitap ve 30 bin dijital içerikten oluşan kütüphanede öğrenciler için ders çalışma alanlarının yanı sıra halka açık olarak internet üzerinden ulaşabilen dünyaca ünlü belgeseller, haftalık ve aylık dergiler yer alıyor.