İSTANBUL-ORUÇ BABA TÜRBESİ'NDE İLK İFTAR HEYECANI - Son Dakika

TÜRKİYE'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler ilk iftarlarını Oruç Baba Türbesi'nde yapmak için türbeye akın etti. Elindeki sirkeleri dağıtan ziyaretçiler, ezanın okunmasıyla birlikte sirke ve ekmekle oruçlarını açtı.

Ramazan ayının ilk orucunu Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyenler, türbeye akın etti. Birbirlerine sirke ve çay şekeri dağıtan vatandaşlar, türbede dua ederek dilek diledi. Demir parmaklıklarla çevrili türbenin olduğu yerde bekleyen görevliler, vatandaşları kırmayarak kendilerine iletilen cüzdan, anahtar gibi eşyaları türbeye sürdü. Türbe bahçesini doldurup sokağa taşan vatandaşlar, yerlere bezler sererek buldukları alana yer sofraları oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte de yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oruçlarını açtı.

"KIZIM EVLAT İSTİYOR ONUN İÇİN GELDİK"

Kızının çocuk sahibi olması için geldiğini belirten Ferice Erbek, "Çok hayırlı bir iş için geldik. Kızım evlat istiyor. Onun için geldik. Allah'tan diliyorum ama burada da ne dilek dilesem tutuyor" dedi.

"HER SENE GELİYORUM"

Manisa'dan gelen Türkan Uçar, "Manisa Akhisar'dan geldim. Her sene geliyorum. Bu sene de geldim. İnşallah niyetim yine gerçekleşir. Çocuklarım için dilek diliyorum" diye konuştu.

Her sene Kastamonu'dan geldiğini söyleyen Ayşe Baltacıoğlu, "Kastamonu'dan geliyorum. Her sene geliyorum buraya. Bir iki dileğim olmuştu. Şimdi yine bir dilekte bulundum. İnşallah bu dileğim de kabul olur" ifadelerini kullandı.