İSTANBUL-ORUÇ BABA TÜRBESİ'NDE İLK İFTAR HEYECANI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ORUÇ BABA TÜRBESİ'NDE İLK İFTAR HEYECANI

02.04.2022 20:33

TÜRKİYE'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler ilk iftarlarını Oruç Baba Türbesi'nde yapmak için türbeye akın etti.

TÜRKİYE'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler ilk iftarlarını Oruç Baba Türbesi'nde yapmak için türbeye akın etti. Elindeki sirkeleri dağıtan ziyaretçiler, ezanın okunmasıyla birlikte sirke ve ekmekle oruçlarını açtı.

Ramazan ayının ilk orucunu Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyenler, türbeye akın etti. Birbirlerine sirke ve çay şekeri dağıtan vatandaşlar, türbede dua ederek dilek diledi. Demir parmaklıklarla çevrili türbenin olduğu yerde bekleyen görevliler, vatandaşları kırmayarak kendilerine iletilen cüzdan, anahtar gibi eşyaları türbeye sürdü. Türbe bahçesini doldurup sokağa taşan vatandaşlar, yerlere bezler sererek buldukları alana yer sofraları oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte de yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oruçlarını açtı.

"KIZIM EVLAT İSTİYOR ONUN İÇİN GELDİK"

Kızının çocuk sahibi olması için geldiğini belirten Ferice Erbek, "Çok hayırlı bir iş için geldik. Kızım evlat istiyor. Onun için geldik. Allah'tan diliyorum ama burada da ne dilek dilesem tutuyor" dedi.

"HER SENE GELİYORUM"

Manisa'dan gelen Türkan Uçar, "Manisa Akhisar'dan geldim. Her sene geliyorum. Bu sene de geldim. İnşallah niyetim yine gerçekleşir. Çocuklarım için dilek diliyorum" diye konuştu.

Her sene Kastamonu'dan geldiğini söyleyen Ayşe Baltacıoğlu, "Kastamonu'dan geliyorum. Her sene geliyorum buraya. Bir iki dileğim olmuştu. Şimdi yine bir dilekte bulundum. İnşallah bu dileğim de kabul olur" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-ORUÇ BABA TÜRBESİ'NDE İLK İFTAR HEYECANI
İSTANBUL-ORUÇ BABA TÜRBESİ'NDE İLK İFTAR HEYECANI
İSTANBUL-ORUÇ BABA TÜRBESİ'NDE İLK İFTAR HEYECANI

YORUMLAR
500
ORUÇ BABA'DA EKMEK-SİRKE İLE İLK İFTAR HEYECANI ORUÇ BABA'DA EKMEK-SİRKE İLE İLK İFTAR HEYECANI En uzun orucun tutulduğu illerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı En uzun orucun tutulduğu illerden Kırklareli'nde ilk iftar yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ORUÇ BABA TÜRBESİ'NDE İLK İFTAR HEYECANI - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşması başladı!
20:14 Ağaç kesimi yapan 3 ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
20:12 İsmail Kartal, muhabirin sorusuyla adeta çıldırdı: Ayıp ediyorsunuz!
20:03 Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı!
20:01 "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" diyen AK Partili Ethem Sancak hakkında CHP'den açıklama geldi: Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık
19:58 Ülkemizde 2 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 41 kişi vefat etti, 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi
19:57 Cinsiyet değiştirmişti! ABD'li oyuncu Elliot Page'in son hali şaşırttı
19:33 Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen Ali Koç'un hislerine tercüman oldu: Buna nasıl müsaade ettim
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 20:51:49. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ORUÇ BABA TÜRBESİ'NDE İLK İFTAR HEYECANI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement