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Oruç, İlyas'ı kurtarabilecek mi? - Son Dakika

Oruç, İlyas'ı kurtarabilecek mi?

07.12.2021 12:18
Oruç, İlyas'ı kurtarabilecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Perşembe günlerinin iple çekilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda heyecan ve aksiyon kaldığı yerden devam ediyor.

Akdeniz'deki hilal uğruna mücadelesi durmaksızın devam eden Barbaros kardeşleri 9 Aralık Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor;

Oruç'un mahzeninde bulduğu altınlara el koyan Karabay'ın altınları emanet ettiği Memlük Askerleri, Pietro'nun kumpası neticesinde öldürülmüş ve bu cinayet suçları da Oruç ve Leventlerinin üstüne atılmıştı. Oruç, altınları çalanları bulduğu takdirde gerçek katillerin ortaya çıkacağını öne sürerek zindandan kurtulmuş ancak İlyas'ı Karabay'a rehin vermek zorunda kalmıştı. Karabay ise Oruç'un geç kaldığını bahane ederek İlyas'ı idam sehpasına çıkarmıştı.

Altınları bulup İlyas'ı idamdan kurtarmak için çabalayan Oruç sonunda altınların izini bulmuş ancak kendisini başarısızlığa uğratmak için gelen Sylvio ve adamları tarafından yolu kesilmişti. Oruç, Sylvio'yu atlatabilecek midir? Altınlar İskenderiye hudutlarından dışarı çıkmadan Pietro'nun adamlarını yakalayabilecek midir? İdam sehpasına çıkan kardeşi İlyas'ı kurtarmayı başarabilecek midir?

Diğer taraftan Derviş'in izini bulan Meryem ve Hızır, Antuan'ın tuzağına düşmüş ve Pietro'nun esiri olmuşlardır. Sırlı kitabın peşinde olan Pietro, Derviş'in hayatına karşılık kitabı istemiş ancak kitabın yerini Hızır'dan öğrenemeyen Pietro, Derviş'e çevirdiği silahın tetiğini çekmiştir. Derviş ölecek midir? Meryem ile Hızır, Pietro'nun elinden kurtulabilecekler midir?

Tüm bunların yanı sıra Meryem, Pietro'nun ağabeyi olduğunu nasıl öğrenecektir? Pietro'nun kardeşi olduğuna dair güçlü şüpheler edinecek olan Meryem'in bu durum karşısındaki tutumu hangi yönde şekillenecektir?

Gelmesiyle İskenderiye'de dengeleri değiştiren Hüma'nın yeni eylemi ne olacaktır? Girişeceği eylemi neticesinde Firuze ile bir kez daha karşı karşıya gelecek olan Hüma'nın Firuze'yle olan mücadelesi nelere yol açacaktır?

Akdeniz, Cinayet, Aralık, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Oruç, İlyas'ı kurtarabilecek mi? - Son Dakika


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