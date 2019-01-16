Son Dakika Haberleri: Oruç, Karaciğer ve Çizgili Kasları Olumlu Yönde Etkiliyor

Oruç, Karaciğer ve Çizgili Kasları Olumlu Yönde Etkiliyor

50 dakika önce

Oruç tutmanın, karaciğer ve çizgili kasları olumlu yönde etkilediği tespit edildi.

Oruç, Karaciğer ve Çizgili Kasları Olumlu Yönde Etkiliyor, System.String[]
Oruç tutmanın, karaciğer ve çizgili kasları olumlu yönde etkilediği tespit edildi.

Science Daily'nin haberine göre, California Üniversitesi'nden araştırmacılar, oruç tutmanın, karaciğerin ve çizgili kasların, yeniden yapılanma ve yaşlanmaya bağlı rahatsızlıklara karşı kendilerini korumaya almalarına imkan sağlayan bir gün içerisindeki biyolojik döngülerini olumlu etkilediğini ortaya koydu.

Çalışma çerçevesinde 24 saat süresince oruç tutturulan farelerin karaciğerleri ve çizgili kaslarında, hücresel açıdan iyileştirici düzenlemeye gidildiği gözlendi.

Uzmanlar, orucun çizgili kaslarda karaciğerden iki kat daha fazla görülen bu etkisinin, nihayetinde daha sağlıklı olma ve yaşlılıkla bağlantılı hastalıklara karşı korunmayla sonuçlanabileceğini ifade etti.

Çalışma ekibinin lideri Paolo Sassone-Corsi, "Başka bir deyişle oruç, esasında birçok hücresel tepkiyi programlayabiliyor. Dolayısıyla, hücresel işlevleri olumlu etkilemesi, sağlıklı kalınması ve yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı korunulması açısından stratejik olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın ayrıntıları "Cell Reports" dergisinde yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi Son Dakika! CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:33:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oruç, Karaciğer ve Çizgili Kasları Olumlu Yönde Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]