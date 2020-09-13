Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi - Son Dakika

Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi

DOĞU Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı açıklarına demirledi.

Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi, System.String[]

DOĞU Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı açıklarına demirledi.

Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki 1 aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı'na döndü. Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri topladı.


Doğu Akdeniz, Oruç Reis, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 14:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi - Son Dakika

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