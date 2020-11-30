'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda - Son Dakika

TÜRKİYE'nin ilk sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', arama faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Limanı'nda demirlendi.

Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', 10 Ağustos'ta Akdeniz'de başladığı 2 boyutlu arama faaliyetlerini tamamladı. Toplamda 10 bin 995 kilometre sismik arama verisi toplayan gemi, yeniden Antalya Limanı'na döndü. Limanda demirlenen gemi için bakım ve ikmal çalışmalarının başladığı öğrenildi.