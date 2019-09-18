Son Dakika Haberleri: Oruç reis araştırma gemisine tcg oruçreis fırkateyni refakat ediyor
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Oruç reis araştırma gemisine tcg oruçreis fırkateyni refakat ediyor

2 saat önce

ANTALYA'dan demir alarak Akdeniz'de enerji arama çalışmalarına katılacak 'Oruç Reis' araştırma gemisine, Türk Deniz Kuvvetlerine ait 'TCG Oruçreis' Fırkateyni refakat ediyor.

Oruç reis araştırma gemisine tcg oruçreis fırkateyni refakat ediyor, System.String[]

ANTALYA'dan demir alarak Akdeniz'de enerji arama çalışmalarına katılacak 'Oruç Reis' araştırma gemisine, Türk Deniz Kuvvetlerine ait 'TCG Oruçreis' Fırkateyni refakat ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Antalya'dan demir alarak Doğu Akdeniz'deki planlı sahasına intikal eden Oruç Reis araştırma gemimize, TCG Oruçreis Fırkateynimiz tarafından refakat ediliyor" denildi.

Türkiye'nin milli sismik arama gemisi 'MTA Oruç Reis7, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarını aramak ve çıkarmak üzere görevlendirilen 'Fatih' ve 'Yavuz' sondaj gemileri ile 'Barbaros Hayrettin' Sismik Araştırma Gemisi'ne destek verecek.

Antalya, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:53 Kaynak: DHA
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