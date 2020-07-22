Oruç Reis'e eşlik edecek gemiler Kaş'a geldi - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacak Oruç Reis'e, destek vermek için gönderilen kruvazör ve fırkateyn gemileri Kaş ilçesine geldi.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı için dün bu bölgede Türkiye tarafından NAVTEX ilan edildi. Türkiye'nin Navtex ilan etmesinden sonra Kaş bölgesinde sabah saatlerinde sakinlik bozuldu ve Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait Kruvazör ve fırkateyn gemileri bölgeye intikal etti. - ANTALYA