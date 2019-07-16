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Oruç Reis'e yeni görev

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz.

Oruç Reis'e yeni görev, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Hem kendi kıta sahanlığımızda hem de KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Arama ve sondaj gemilerimiz bölgedeki bütün operasyonlarını planlandığı şekilde yürütüyor ve yürütmeye devam edecek. Türkiye bölgedeki kaynakları arama, üretme ve uluslararası pazarlara iletme kabiliyet ve gücüne sahiptir" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez şunları kaydetti:

"Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek. Öte yandan, Türkiye'nin bölgedeki egemenlik haklarını yok sayacak her türlü girişim karşısında ilgili Bakanlıklarımızla beraber koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya da devam edeceğiz." - ANKARA
Barbaros Hayreddin Paşa, Fatih Dönmez, Fatih, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:17 Kaynak: İHA
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