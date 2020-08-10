Oruç Reis Gemisi, Atina'yı hareketlendirdi - Son Dakika

Oruç Reis Gemisi, Atina'yı hareketlendirdi

Oruç Reis sismik araştırma gemisi için NAVTEX ilan edilmesi, Yunanistan tarafını harekete geçirdi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi için NAVTEX ilan edilmesi, Yunanistan tarafını harekete geçirdi. Türkiyenin Oruç Reis Gemisi araştırma gemisinin Doğu Akdenizdeki çalışmaları için ilan ettiği NAVTEX ilanı ve ardından geminin demir alarak yola çıkması Atina'da büyük hareketliliğe yol açtı. Yunanistan Kuvvet Komutanları, sabah saatlerinde Savunma Bakanlığında acil olarak toplandı. Yunan medyası, bazı birliklerde izinlerin kaldırıldığı bilgisini duyurdu. Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Başbakan Kiryakos Miçotakis Başkanlığında toplanıyor. Yunanistan Başbakanının akşam saatlerinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor. Öte yandan sabah saatlerinde de Kiryakos Miçotakis, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ATİNA

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:35

Kaynak: İHA

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