Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı: 4 Kasım'a dek Rodos'un güneyinde görev yapacak - Son Dakika
BBC

Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı: 4 Kasım'a dek Rodos'un güneyinde görev yapacak

25.10.2020 14:07
Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı: 4 Kasım'a dek Rodos'un güneyinde görev yapacak, System.String[]

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaptığı yeni NAVTEX duyurusuna göre yeni çalışma alanı belirlenen Oruç Reis gemisi , Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaptığı yeni NAVTEX duyurusuna göre yeni çalışma alanı belirlenen Oruç Reis gemisi, Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi en son 27 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la gerginliğine neden olan Oruç Reis araştırma gemisi, 12 Ekim'de demirlediği Antalya Limanı'ndan yeniden yola çıktı.

NAVTEX'te Türkiye'ye karşı bir mesaj yayımlayan Yunanistan ise, Türkiye'nin faaliyetinin "yetkisiz, yasadışı ve Yunan kıta sahanlığındaki bir bölgede gerçekleştiğini" savundu.

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, son hamlenin "Türkiye'nin NATO nezdindeki bile güvenilirlik eksikliğini gösterdiğini" söyledi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi, Eylül ortasında Oruç Reis gemisinin bakım çalışmaları için çekilmesi ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin kabul edilmesinden sonra dinmişti.

Ancak Ankara, 12 Ekim'de Oruç Reis'i bölgeye geri yolladı ve Yunanistan gemi çekilene dek görüşme olmayacağını söyledi.

ABD de Oruç Reis'in geri gönderilmesini "hesaplı bir provokasyon" olarak tanımlamış ve geminin geri çekilmesini istemişti.

Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı: 4 Kasım'a dek Rodos'un güneyinde görev yapacak

Doğu Akdeniz, Oruç Reis, Türkiye, Kasım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı: 4 Kasım'a dek Rodos'un güneyinde görev yapacak - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardı Sınırın İran tarafında kalan çocukların, Azerbaycan askerlerine yaptığı sevinç gösterisi böyle görüntülendi Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi Manisa'da halkı tedirgin eden görüntü! Fay hattında dev yarıklar oluştu Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu
Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı         
14:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir         
13:55
Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım         
13:12
Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor         
12:19
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı         
11:50
Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti         
11:14
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı         
07:43
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 14:36:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı: 4 Kasım'a dek Rodos'un güneyinde görev yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei