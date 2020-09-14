Oruç Reis, ikmal ve bakım çalışmalarının ardından faaliyetlerine devam edecek - Son Dakika

Bir aydır Doğu Akdeniz'de araştırmalarını sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, NATO nezdinde başlatılan müzakere çalışmaları nedeniyle ara verildiği belirtiliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Oruç Reis'in aylık planlı bakım ve personel değişimi için Antalya Limanı'na geri döndüğünü belirtilerek, "Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta Akdeniz'de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3 bin 525 km sismik veri toplama işlemini gerçekleştirmiştir.
Oruç Reis, çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım, personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir.
Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi, her zaman gerçekleştirdiği rutin bir faaliyettir. Gemi, ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir.
Öte yandan; Türkiye, Akdeniz'de uluslararası hukuka dayanan arama ve sondaj faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Yavuz Sondaj Gemisi halen Selçuklu-1 kuyusunda, Barnaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etmektedir"
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 00:40
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