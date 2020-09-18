DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 10

DOĞU Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından geçen pazar günü bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, dört gün önce demirlediği Antalya Limanı'nda ikmal yapmaya devam ediyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 10, System.String[]

DOĞU Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından geçen pazar günü bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, dört gün önce demirlediği Antalya Limanı'nda ikmal yapmaya devam ediyor.

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan gemi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Burada bakıma alınan Oruç Reis, limanı yukarıdan gören Tünektepe'den görüntülendi.

Yük gemileri arasında demirli bulunan Oruç Reis'in, ikmalin ardından demir alarak Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

Doğu Akdeniz, araştırma, Oruç Reis, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da esnek çalışma modeline geçildi! İşte sektör sektör yeni mesai saatleri Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Son Dakika: Antalyaspor'da çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş maçı ertelenebilir Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar
Aşı bahanesiyle 3 hemşireyi darbeden saldırgan, Bakan Koca'yı çok kızdırdı Aşı bahanesiyle 3 hemşireyi darbeden saldırgan, Bakan Koca'yı çok kızdırdı         
18:46
Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu Juventus'tan ayrılan Higuain, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye transfer oldu         
17:47
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:41
Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü         
16:20
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga         
16:05
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 19:36:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 10 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei