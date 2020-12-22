"Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı" başlıklı haberimizin 2. paragrafındaki "21 Haziran" tarihi "15 Haziran" olarak... - Son Dakika

"Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı" başlıklı haberimizin 2. paragrafındaki "21 Haziran" tarihi "15 Haziran" olarak...

22.12.2020 21:47

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin süresi 15 Haziran 2021'e uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Doğu Akdeniz, Oruç Reis, araştırma, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı' başlıklı haberimizin 2. paragrafındaki '21 Haziran' tarihi '15 Haziran' olarak... - Son Dakika


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