Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderilecek
1 saat önce
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis gemisinin Akdeniz'e gideceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:13 Kaynak: DHA
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Oruç Reis gemisinin Akdeniz
'e gideceğini açıkladı.
Dönmez twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa
Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz
ve Marmara
'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" dedi
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