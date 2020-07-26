Oruç Reis tatilcileri de gururlandırdı - Son Dakika

Oruç Reis tatilcileri de gururlandırdı

- Antalya sahillerine demirleyen Oruç reis, Akdeniz için görev bekliyor

ANTALYA - Türkiyenin ilk sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanının ardından Antalya Limanı açıklarına demir attı. Oruç Reisi gören tatilciler "Türkiye'nin gemisi Antalya'da inşallah da ülkemiz daha iyi seviyelere gelir.Gurur verici bir şey, ülkemiz inşallah daha iyi olcak" dedi.

Türkiye 2 Ağustos tarihine kadar sismik araştırma gemisi Oruç Reis ile Doğu Akdeniz 'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) açıkladı.Antalya körfezi açıklarına demirleyen Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 fırkateyn görevlendirildi.

Oruç Reis'in Akdeniz açıklarında ki bekleyişi ise sürüyor. Konyaaltı sahilinden de görünen Oruç Reis,86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki gemide 55 personel görev yapıyor. Konyaaltı sahilinden, Oruç Reis'i Akdeniz açıklarında gören vatandaşlar ise ilgiyle izliyor.Akdeniz açıklarında olduğunu gören İsmail Çiftçi "Oruç Reis Konyaaltı sahilinde,gurur duyuyoruz.Türkiye'nin gemisi Antalya'da inşallah da ülkemiz daha iyi seviyelere gelir.Gurur verici bir şey,ülkemiz inşallah daha iyi olcak" dedi.

Oruç Reis'e görev verilmesi durumunda Meis Adası'nın güneyinde denizde petrol,gaz sondajı yapmasının yanı sıra deniz tabanında maden araması da yapabilecek.