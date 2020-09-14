VATANDAŞLARDAN ORUÇ REİS'E SELAM 'ORUÇ REİS MİLLİ GURURUMUZ' - Son Dakika

Oruç Reis'te spor zamanı(2)

Antalya Limanı açıklarında demirli Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yanından geçen yat ve tur teknelerinde bulunanlar, gemiyi ve görebildikleri personeli el sallayarak selamlıyor. Antalyalı balıkçı Murat Zaifoğlu (58), Oruç Reis'in bölgedeki çalışmalarından dolayı büyük gurur duyduğunu söyledi. Zaifoğlu, "Milli gururumuz, Turkiye'nin Akdeniz'deki milli gururu Oruç Reis'in yanından geçerken, yanında olmaktan gurur duyuyorum İnşallah çok büyük çalışmalara devam edecek. Een büyük Türkiye, Yaşasın Türkiye" dedi. Oruç Reis'in limanda demirli olduğunu gören Muzaffer Kaynak (63) ise "Oruç Reis'i görmekten onur ve gurur duyuyorum. Büyük Kaptanı Deryamız Oruç Reis gibi bizi onurlandırıyor. Şerefli bir görev yapıyor. Limanda yanımdan geçerken bir huşu duyuyorum, çok mutlu oluyorum. Çalışan arkadaşlara Allah kolaylıklar versin" diye konuştu.

Antalya Limani açıklarında demirli Oruç Reis'in ikmal icin önümüzdeki gunlerde limana yanaşması, ikmal ve personel değişimi sonrası tekrar Doğu Akdeniz'de sismik araştırma çalışmalarına dönmesi bekleniyor.