Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de faaliyete geçmesinin ardından alarma geçen Yunanistan, Fransa'yı bölgeye çağırarak ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlamak üzere geçtiğimiz günlerde yola çıkan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Navtex bölgesine girmesinin ardından Yunanistan alarma geçti. Oruç Reis sismik araştırma gemisinden panikleyen Yunanistan ve Fransa'nın, Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeyi de kapsayan bölgede bugün ortak askeri tatbikat düzenlediği açıklandı. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetlerini yürütmek amacıyla Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeyi de kapsayan ortak tatbikatta Yunanistan'a ait Spetsai, Aegean, Lemnos, Koundouriotis fırkateynlerinin yanı sıra Fransa'nın da saldırı helikopteri gemisi Tonnerre ve La Fayette fırkateyninin yer aldığı ifade edildi.