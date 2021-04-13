'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir' - Son Dakika

'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'

13.04.2021 10:04

EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi ile Keşan Belediyesi iş birliğinde, 'Kanımız bir, canımız bir' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi ile Keşan Belediyesi iş birliğinde, 'Kanımız bir, canımız bir' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nde görevli Dr. İbrahim Dedemehmet, kampanyanın ramazan boyunca devam edeceğini belirterek, "Ramazanda da tüm kan bağışçılarımızı hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Ramazanda oruç tutanlar da iftarlarını yapıp, üzerine bol su içerek 1-1,5 saat geçtikten sonra rahatla kan bağışında bulunabilirler. Bu bağışıklıklarını düşürmez ya da vücutlarını etkilemez" dedi.

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi ile Keşan Belediyesi iş birliğinde 'Kanımız bir, canımız bir' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası, dün 12.00-19.00 saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kan bağışında bulunanlara Türk Kızılay tarafından içinde diş fırçası ve macunu ile şampuan ve deterjan bulunan hijyen paketi hediye edildi. Kampanya kapsamında 61 ünite kan bağışında bulunuldu.

'KAN VERMEK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLEMEZ'Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nde görevli Dr. İbrahim Dedemehmet, hem dünyanın hem de Türkiye'nin pandemi nedeniyle zor süreçten geçtiğini dile getirerek, şunları söyledi:  "Dünya genelinde pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu zor süreçte kan bağışında ciddi azalmalar oldu. Kan stoklarımız kritik seviyelere düştü. Yoğun bakımda, acil ameliyatlarda veya kazalar sonucu kan bekleyen hastalarımız mevcut. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 19-60 yaş arası tüm sağlıklı bireyler kan bağışında bulunabilir. Burada kan vermek isteyenleri kontrolden geçirdikten sonra bağışlarını alıyoruz. Pandemiden kaynaklı 'Kan verirsem bağışıklık sistemim zayıflar mı?' veya 'Bana zararı olur mu?' diye insanların aklına sorular geliyor; ama böyle bir şey mümkün değil. Kan vermek insanın bağışıklık sistemini etkilemez. Bağışta bulunmanın zararı yoktur. Pandemiden kaynaklı tüm tedbirlere özen gösteriyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösteriyoruz. Kan bağışı çadırlarımıza da belirli sayıda vatandaşımızı alıyoruz. Bu konuda içleri rahat olsun, endişeye kapılmasınlar."    'RAMAZANDA DA BAĞIŞÇILARIMIZI HAYAT KURTARMAYA DAVET EDİYORUZ'Kan bağışı kampanyalarının ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurgulayan Dedemehmet, "Daha çok akşamüstü başlayarak, iftardan sonra gece 23.00'e kadar devam edecek. Ramazanda da tüm kan bağışçılarımızı hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Ramazanda oruç tutanlar da iftarlarını yapıp, üzerine bol su içerek 1-1,5 saat geçtikten sonra rahatla kan bağışında bulunabilirler. Bu bağışıklıklarını düşürmez ya da vücutlarını etkilemez" diye konuştu.Kan bağışında bulunan Birol Akbulut da "Kan herkese lazım. Doğada tek üretilmeyen şey. İnsanların her an kana ihtiyaçları doğabiliyor. Hem insanlara yardımcı olmak hem de kendi sağlığımız için kan vermek borcumuz" dedi.

Kenan Kınık ise herkesi kan bağışlamaya davet edip, "Kan verdiğim için kendimi daha rahat ve sağlıklı hissediyorum. İhtiyacı olanlara yardımcı olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.


'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'
'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'

Kan Bağışı, Kızılay, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir' - Son Dakika


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