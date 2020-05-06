Oruç tutarken bağışıklığı güçlendirmenin yolları - Son Dakika
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Oruç tutarken bağışıklığı güçlendirmenin yolları

7 saat önce

Koruyucu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Ramazan'da oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlendiren yiyeceklerin tüketilmesini söyleyerek, "Protein, karbonhidrat ve yağ oranı dengeli olmalıdır.

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Koruyucu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Ramazan'da oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlendiren yiyeceklerin tüketilmesini söyleyerek, "Protein, karbonhidrat ve yağ oranı dengeli olmalıdır. Yiyeceklerin besleyici olmasına özen gösterin mevsim sebze ve meyvelerini sofranızdan eksik etmeyin" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs salgının oruç tutmaya engel olmayacağını dile getirerek, "Önemli olan doğru beslenmek. Bağışıklığı güçlendirecek besinleri tüketmektir. Hasta olmayan ve bu salgından etkilenmemiş kişiler arzu ettiği takdirde oruç tutabilir" diye konuştu.

"KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI BESLENMEYİN"

Oruç tutan kişilerin bu süreçte doyuran ama beslemeyen gıdalarla değil besleyen gıdalar tüketmelerini öneren Prof. Dr. Özyaral, "İftar ya da sahur sofralarında yediğimiz gıdaların aynı zamanda besleyici değerlerini analiz etmemiz gerekiyor. Sofrada protein, karbonhidrat ve yağ oranının son derece dengeli olması gerekir. Bu nedenle mevsim sebze ve meyvelerinden hazırlanan sofralar son derece kıymetlidir. Karbonhidrat ağırlıklı yenilmemelidir. Elbette pide, ekmek ve hamur işleri tüketilebilir. Bunların ölçüsü bir avuç içi büyüklüğü kadar olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"VÜCUDUNUZU SUSUZ BIRAKMAYIN"

İftar ve sahur arasında tüketilmesi gereken sıvı miktarı dikkat çeken Prof. Dr. Özyaral, "Orucunuzu, iki bardak ılık su içerek açabilirsiniz. Bunun yanı sıra ayran, taze sıkılmış meyve suları, maden suyu, sabaha doğru kefir, domates suyu, domates çorbası tüketebilirsiniz. İftardan sonra Türk kahvesi, siyah çay veya bitki çayları içebilirsiniz. Sıvı tüketimine son derece önem vermeli, vücudunuz asla ve asla susuz bırakmamalısınız. İftarla sahur arasında kadınların 1,5 litre, erkeklerin ise 2 litre sıvı tüketmeleri şarttır. Bu miktarın içine çay ve kahve tüketimini koymamalısınız" dedi.

"DİYABET HASTALARI ÇOK DİKKAT ETMELİ"

Koronavirüsün şekeri sevdiği için diyabetik hastaların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özyaral, "Yiyecek ve içeceklerin arasındaki tatlı ve şeker miktarı orantılı olmalıdır. Özellikle pancar şekeri olması önem arz eder. Zeytinyağlı yiyeceklere mutlaka sofranızda yer veremlisiniz. Yemeklerin tencere yemeği şeklinde pişirilmesi ve sunulması çok önemlidir. Çünkü hem lif oranı açısından önem arz eder hem de içeriğindeki vitamin ve mineraller açısından sulu olan kısmı doygunluk hissi oluşturur" diye konuştu.

"TATLI İHTİYACINIZI HURMA İLE BASTIRIN"

"Orucunuzu açarken eğer bir tatlı tüketmek istiyorsanız tercihinizi hurmadan yana kullanmanızı öneririm" diyen Prof. Dr. Özyaral, "Hurmanın lezzetinin yanı sıra içerdiği besin değerleriyle sağlığınıza olumlu etki sağlar. Hurmanın haricinde ev yapımı reçeller ve özellikle de doğal saf balın tüketilmesi son derece önemlidir" uyarısında bulundu.

"SAHUR SOFRANIZDA SALATAYI VE ÇORBAYI EKSİK ETMEYİN"

Sahurda doğru tüketilen besinlerin aç kalınan saatlerde büyük kolaylık sağlayacağını söyleyen Prof. Dr. Özyaral, "Öncelikle doyurucu bir salata mutlaka sofranızda bulunmalı. Size vereceğim örnek salata tarifi ile açlık hissiniz ortadan kalkacak. Bir kişi için hazırlanacak salatada; dört yaprak marul, bir domates, bir salatalık, iki adet haşlanmış yumurta, mevsim yeşillikleri bunları küçük küçük doğrayıp tabağa yerleştirebilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolusu zeytinyağı, bir yemek kaşığı dolusu sirke, yarım limon ve yarım portakal suyunu sıkıp, yoğurt ve beyaz peynirle iyice çırptıktan sonra salatanın üzerine ilave edebilirsiniz. Ayrıca yarım elma, mevsim meyvelerinden yarım bir muzu küp şeklinde doğrayıp ilave edebilirsiniz. Salatanızı, tarifini verdiğim bu sos ile tükettiğiniz zaman açlık ve susuzluk hissiniz ortadan kalkacaktır" dedi.

Prof. Dr. Özyaral, "Sahurda, çorba olarak tarhana ya da domates çorbası tüketmenizi, tuzlu gıdalardan kaçınmanızı, gün boyu susuzluk yaşamanız için şekersiz siyah çay içmenizi ve en önemlisi yemeklerinizi parça kemik et ile zenginleştirmenizi öneririm" diye konuştu.


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 02:12 Kaynak: DHA

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