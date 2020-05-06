Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden oldu - Son Dakika
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Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden oldu

12 dakika önce

Eskişehir'de yaşayan Burak Ergovan isimli sürücüye, polis ekiplerince yapılan ölçüm sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle bin 228 lira para cezası kesildi ve ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden oldu, System.String[]

Eskişehir'de yaşayan Burak Ergovan isimli sürücüye, polis ekiplerince yapılan ölçüm sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle bin 228 lira para cezası kesildi ve ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Edinilen bilgilere göre olay, 29 Nisan Çarşamba günü akşam 22.00-23.00 saatleri arasında Haller Kavşağı'nda yaşandı. Burak Ergovan (28), iftarını açtıktan sonra evinden işyerine gitmek için otomobiliyle yola koyuldu. Haller Kavşağı'nda polis çevirmesine denk gelen Ergovan'ın burada alkol ölçümü yapıldı. Alkol kullanmadığını söyleyen Ergovan, alkolmetre cihazında 0,53 promil alkollü çıktı. Bin 228 lira ceza yedikten sonra hemen kendi imkanlarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne giden talihsiz sürücü, kan testinin negatif olduğunu gösteren bir rapor aldı. Ertesi gün raporlar ile birlikte ehliyetini almak için polise başvuran Ergovan, ehliyetine 6 ay el konulduğunu öğrendi. Talihsiz sürücü daha sonra cezanın iptal edilmesi ve ehliyetini geri alabilmek için Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Korona virüs (Covid-19) sürecinde otomobilinin eli ayağı olduğunu aktaran Ergovan, aracını kullanabilmek için ehliyetine bir an önce kavuşmak istiyor.

"RAPOR ALIRSAM EHLİYETİMİ ALABİLECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Burak Ergovan, "29 Nisan akşamı işime gidiyordum, polis çevirmesine denk geldim. Polis çevirmesinde 0,53 promil alkollü çıktım. Tabi iftardan çıktığımı, alkol kullanmadığımı söyledim kabul etmediler. Haklı olarak, cihazda problem olabileceğini söylediler ama hiçbir şey yapamayacaklarını, bir kere üfleme hakkım olduğunu söylediler. Tekrar üflemek istedim kabul etmediler. Birlikte hastaneye gidelim dedim, onu da kabul etmediler. Negatif çıkacağına dair hemen rapor alırsam ehliyetimi alabileceğimi söylediler. Ben de hızlıca hastaneye gittim, Etenol (Kan) testi yaptırdım. Etenol testinde kendime güvendiğim gibi negatif çıktı. Ertesi gün hemen polis merkezine gittim. Ehliyetimi bana veremeyeceklerini, mahkemeye vermem gerektiğini söylediler. Ben de 2. Sulh Mahkemesinne hemen itirazda bulundum ama ehliyetim elimde değil. Mahkeme ne zaman sonuçlanacak bilmiyorum ve 2-3 ay boyunca belki daha fazla ay boyunca ehliyetim elimde olmayacak" diye konuştu.

"NE YAPACAĞIM BİLMİYORUM DURUP DURURKEN EHLİYETİM GİTTİ"

Korona salgını sürecinde otomobili olmadan ev ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Ergovan, "Bu pandemi döneminde işime gidiyorum, evimin ihtiyaçlarını karşılıyorum ama bu durumda alamıyorum. Bin 228 lira para cezası var, 6 ay da ehliyetime el koyuldu. Bekliyorum ne yapacağım bilmiyorum. Yani durup dururken ehliyetim elimden gitti. Yani şöyle kritik dönemde, hiçbir şekilde arabamı kullanamıyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak alkolmetreye göre alkollü çıktığı gün oruçlu olduğunu söyleyen Burak Ergovan, durduk yere ehliyetinden olduğunu ifade etti. Bir an önce lehine bir karar verilmesini isteyen Ergovan, şunları söyledi;

"O gün de oruçluydum, her zaman orucumu tutuyorum. Alkol kullanan biri de değilim ama çok ilginç bir şekilde alkollü çıktım. Polis arkadaşlar makinanın kalibrasyonunun bozuk olabileceğini söylediler ama yapabilecekleri hiçbir şeylerinin olmadığını söylediler. Ben de buna çok şaşırdım. Yapacak bir şeyim yok. İsteğim, bir an önce bunun sonuçlanması. Yani aracımı kullanmam gerekiyor, işime gidiyorum. Bir an önce aracımı kullanmak istiyorum. Durup dururken ehliyetim elimden gitti."

alkolmetre, Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:55 Kaynak: İHA


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