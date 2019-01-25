Oruçbey'deki Altyapı Çalışmalarında Sona Gelindi

Tarihi bölgede diğer kurumlarla ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında elektrik ve telefon kabloları yer altına alınıyor.

Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar İçi'ndeki tarihi doku, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla gün yüzüne çıkıyor. Eski Bursa'nın yeniden cazibe merkezi olmasını sağlayacak proje kapsamında Oruçbey Caddesi'ndeki 28 binanın cephe sağlıklaştırma çalışmasında sona gelindi.Tarihi bölgede BUSKİ'nin altyapı çalışmaları tamamlanırken, UEDAŞ ve Türk Telekom'un çalışmalarıyla elektrik ve telefon kabloları yer altına alınacak. Daha sonra ise caddenin zemini granit bazalt kaplamalı parke taşıyla kaplanacak.

Oruçbey Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Şehrimizin tarihi mirasını ortaya çıkarmaya ve korumaya yönelik önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla Hisar İçi'nde Eski Bursa yeniden ortaya çıkıyor. Oruçbey Caddesi'nde zemin kaplama çalışmaları öncesinde için kazı çalışmaları gerçekleştirdik. BUSKİ'nin altyapı çalışmalarının ardından kazılan yerler kapatıldı. Diğer kurumlarla birlikte örnek bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarla caddenin altyapı çalışmaları için defalarca kazılmasının önüne geçiyoruz. İnşallah kısa sürede projemizi bitirerek caddenin rahatlamasına ve güzelleşmesini sağlayacağız" dedi.