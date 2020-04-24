'Oruçla beraber bağışıklığı güçlü tutmak daha kolay' - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Oruçla beraber bağışıklığı güçlü tutmak daha kolay' - Son Dakika Magazin

'Oruçla beraber bağışıklığı güçlü tutmak daha kolay'

6 saat önce

İftar ve sahur sofralarını sadeleştirinİç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya? Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki oruç tutmak hücreleri onarıyor, bağışıklığı iyileştiriyor.

'Oruçla beraber bağışıklığı güçlü tutmak daha kolay', System.String[]

İftar ve sahur sofralarını sadeleştirin


İç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya


? Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki oruç tutmak hücreleri onarıyor, bağışıklığı iyileştiriyor.


? Zengin iftariyeliklerden vazgeçin. Doğru iftariyelik tabağı; kişi başı bir hurma, bir zeytin, az tuzlu beyazpeynir, domates, salatalık ve yeşilliklerden oluşur.


? Et, tavuk veya balıklı bir çeşit ana yemek yeterlidir. Sebzeli pişirirseniz vücudun lif ihtiyacını da karşılarsınız.


? Her sofranızda börek, pilav veya makarna olmasın. Yapacaksanız, bir çeşit yapın ve o gün tatlı yemeyin.


? Yoğurt, cacık, ayrandan vazgeçmeyin. Bunlar, metabolizmayı çalıştırır, kan şekerini dengeler. Yemeklere kimyon katarak gaz yapmasını engelleyin.


? İftardan iki saat sonra meyve yerseniz tatlı ihtiyacınızı karşılarsınız ve vücudunuza bol miktarda lif girer.


? Sahurda akşamdan kalanları yemeyin. İdeali, kahvaltı yapmaktır. Yoğurt, peynir ve yumurta tok tutar. Domates, salatalık su ihtiyacınıza cevap verir. Hurma da liflidir ve tok tutar.


? Sahurda çay ve kahve içmekten vazgeçin. Çünkü bu içecekler vücuttan su atar ve daha çok susamanıza neden olur.


Sade yağda hurma, sahurda sadece bir tane!


Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selçuk Şimşek (Fitoterapist)


? Pancar, şalgam, kereviz, havuç gibi kök sebzeleri iyice pişirerek ya da turşu olarak iftar soframızda bulundurmalıyız. Soğan ve sarmısak da bağışıklığımızı destekler.


? Bağışıklığı güçlü ve dengeli kişilerin oruç tutmasında herhangi bir sakınca yoktur. Günde iki kez beslenmek, erken yatıp erken kalkmak, zihni ve kalbi stresten uzak tutmak aksine bağışıklığı arttırır.


? Özellikle akşam 22.00-2.00 saatleri arası karaciğerin sindirim zamanıdır, bu saatler arasında uykuda olmalısınız.


? 500 ml'lik kavanoza acve hurması koyun, üzerini geçecek kadar ghee yağı-sade yağ ekleyin. Ağzını sıkıca kapatın. Ramazan boyunca, sahurda bir tane yiyin. Bağışıklığınızı destekleyecektir.


Yeterli proteini aldığınızdan emin olun


Diyetisyen Dilara Koçak


? Ramazan ayında oruç tutarken de dengeli beslenerek bağışıklığınızı destekleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yeterli protein aldığınızdan emin olun. İftardan sahura kadar olan süreçte en az 2-2.5 litre su için.


? Tatlı tercihiniz az yağlı sütlü tatlılar veya meyve kompostoları olsun. Yemekten hemen sonra yemeyin, porsiyonları küçültün.


? İftardan sonra evde hafif egzersizler yapın.


Sahur Mönüsü


1 yumurta


1-2 dilim az tuzlu peynir


Domates, yeşillik


2 tam ceviz veya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı


1-2 dilim tam tahıllı ekmek 1 porsiyon taze meyve


1 su bardağı süt


İFTAR MÖNÜSÜ


1 hurma veya 2 kuru kayısı2 zeytin veya 2 parça ceviz 1 kepçe çorba 1 avuç içi kadar pide veya3 yemek kaşığı bulgur veya makarnaSalata 1 porsiyon et veya tavuklu sebze yemeği veya kurubaklagil yemeği İftardan 1 saat sonra 1 taze meyve ve 1 bardak kefir


Bir günde, mucizeyle bağışıklık güçlenmez!


Diyetisyen Simge Çıtak


İyi bir bağışıklığın anahtarı, pek çok faktörün toplamıyla elde edilebilir. Son kitabım 'Nefs Diyeti'nde de bahsettiğim gibi açlığın iyileştirici gücü bilimsel olarak da kanıtlandı. Bu nedenle oruç tutmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için harika bir fırsattır. İftar ziyafetlerinin de orucun özüne ters olduğunu unutmayın.


Sahur Mönüsü


Sahuru normal zamanın kahvaltısı olarak düşünün. Yumurta ve peynir


Az tuzlu zeytin


Domates, salatalık, sivribiber (en yüksek C vitamini içeriği biberdedir) gibi hafif bir sofra hazırlayın.


Ek olarak bol su için ve en az yarım saat sonra yatın.


İftar Mönüsü


Sebzeli veya kuru baklagillerle yapılan bir çorba içip 30 dk. ara verin.


Daha sonra, etli veya tavuklu bir sebze yemeği yanında yoğurt ve bir parça ekmek yeterli.


Bazen de sebze yemeği yerine salatanızı proteinle zenginleştirerek yiyebilirsiniz.

Ayça Kaya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 07:39 

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