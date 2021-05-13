"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu - Son Dakika

"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu

13.05.2021 14:34

Gaziantep'te yaşayan Ömer Faruk Canbay ve arasının bozuk olduğu bilinen 5 kişi, mahallede tartışmaya başladı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte oruçlu olduğunu belirterek tartışmak istemediğini söyleyen Canbay, kimin silahından çıktığı henüz bilinmeyen bir kurşunla kalbinden vurularak hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde Ramazan ayının son gününde yaşanan olayda iddialara göre 26 yaşındaki Ömer Faruk Canbay ve husümetli olduğu 5 kişi arasında iftar saatinde tartışma çıktı.

YENİDEN GENCİN EVİNİN ÖNÜNE GİTTİLER

Kavgayı gören mahalle sakinleri, gençlerin yanına koşarak Canbay ve diğer kişileri sakinleştirdi. Kavganın sonlanmasından bir süre sonra Canbay'ın evine gelen saldırganlardan 3'ü, Canbay'ı sopayla dövmeye başladı.

KALBİNE İSABET ETTİ

Saldırganların genç adama saldırdığı sırada henüz kimin silahından ateşlendiği belli olmayan silah, Ömer Faruk Canbay'ın kalbine isabet etti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan Canbay ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Canbay hayatını kaybetti. ,

Vefatı büyük üzüntü yaratan Canbay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis, son kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Oruçluyum benimle tartışmayın diyen genci, iftar saatinde vuruldu
Oruçluyum benimle tartışmayın diyen genci, iftar saatinde vuruldu
Oruçluyum benimle tartışmayın diyen genci, iftar saatinde vuruldu

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Oruçluyum benimle tartışmayın' diyen genci, iftar saatinde vuruldu - Son Dakika


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