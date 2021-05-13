"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde Ramazan ayının son gününde yaşanan olayda iddialara göre 26 yaşındaki Ömer Faruk Canbay ve husümetli olduğu 5 kişi arasında iftar saatinde tartışma çıktı.

YENİDEN GENCİN EVİNİN ÖNÜNE GİTTİLER

Kavgayı gören mahalle sakinleri, gençlerin yanına koşarak Canbay ve diğer kişileri sakinleştirdi. Kavganın sonlanmasından bir süre sonra Canbay'ın evine gelen saldırganlardan 3'ü, Canbay'ı sopayla dövmeye başladı.

KALBİNE İSABET ETTİ

Saldırganların genç adama saldırdığı sırada henüz kimin silahından ateşlendiği belli olmayan silah, Ömer Faruk Canbay'ın kalbine isabet etti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan Canbay ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Canbay hayatını kaybetti. ,

Vefatı büyük üzüntü yaratan Canbay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis, son kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.