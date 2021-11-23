Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 450 konutun sözleşmesi yapıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü 200 milyon liralık Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri sonucu 3 haftada 450 konutun sözleşmesi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin alanda bulunan hak sahipleri ile mevcut taşınmazları karşılığında, günümüz modern ihtiyaçlarına göre tasarlanmış konutlar için uzlaşma görüşmeleri devam ediyor.

Güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi uzlaşma görüşmeleri, Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda uygulama esaslarına göre yapılıyor.

Tüm hak sahipleri ile eşit ve şeffaf uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirilirken, görüşmelere gelen vatandaşlara, belediye personeli yeni yaşam alanları ve uzlaşma detayları hakkında bilgi veriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, tüm hak sahiplerini uzlaşma görüşmeleri için Belediye Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığına davet etti.