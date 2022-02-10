Üye Girişi
Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi 12 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika

Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi 12 Şubat'ta yapılacak

10.02.2022 14:31
Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi 12 Şubat'ta yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 572 konut için 12 Şubat'ta kura çekileceğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 572 konut için 12 Şubat'ta kura çekileceğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, okulu, camisi, sosyal donatı alanları ile yaşanabilir bir kentsel dönüşüm çalışmasının yürütüldüğünü, afet riskine önlem alınacak nitelikte bir uygulama gerçekleştirildiğini belirtti.

12 Şubat'ta Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kura töreninin noter huzurunda saat 10.00'da başlayacağını aktaran Büyükkılıç, kuranın hayırlı olmasını diledi.

YORUMLAR
500

Memduh Büyükkılıç, geri dönüşüm, Kayseri, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi 12 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
14:19 Isparta felaketi sonrası Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek
13:59 Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!
13:18 Akşener 'İYİ Kalkınma Kongresi'nde: Temel problemlerimizden biri istikrarsızlık oldu!
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:31 MSB'den ABD ile devam eden F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama geldi
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
10:26 Çamaşır suyuyla kedi öldüren, mama toplayan hayvan düşmanı komşularını teşhir etti: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 14:38:28. #1.11#
SON DAKİKA: Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi 12 Şubat'ta yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement