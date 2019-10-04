Oruçreis ve, Gaziantep Doğu Akdeniz'de kesintisiz refakata devam ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Oruçreis ve Gaziantep fırkateynlerinin Doğu Akdeniz'de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine refakat görevlerine kesintisiz olarak devam ettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:59 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Oruçreis ve Gaziantep fırkateynlerinin Doğu Akdeniz'de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine refakat görevlerine kesintisiz olarak devam ettiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesaabı üzerinden yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de Fatih ve Yavuz sondaj platformlarımıza, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep fırkateynlerimiz, denizaltılarımız, hücumbotlarımız, korvetlerimiz, İHA'larımız ve Deniz Karakol uçaklarımız refakat görevine kesintisiz devam ediyor" denildi. - ANKARA
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