Orucun bağışıklık sistemine etkisi - Son Dakika
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Orucun bağışıklık sistemine etkisi

21 dakika önce

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Uzun, yapılan bilimsel çalışmaların oruç gibi sınırlı süreli açlıkların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

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İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Uzun, yapılan bilimsel çalışmaların oruç gibi sınırlı süreli açlıkların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takma, sosyal mesafe, el yıkama gibi tedbirler alındığını ancak virüse karşı en önemli koruyucu özelliğin güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunu vurguladı.

"Oruca bağlı gün içi açlıklarda hücreler güçleniyor"

İçinde bulunulan ramazan ayında İslam dünyasının oruç tutmasının bu virüs hastalığına etkisinin büyük bir merak konusu olduğunu dile getiren Uzun, orucun, İslam aleminde olduğu gibi birçok dinde de kısa süreli açlıklar veya perhizler şeklinde tutulduğunu, Müslümanların orucunun ise sahur ile iftar arasında 14-16 saatlik bir açlık dönemini kapsadığını anımsattı.

Bu konuda yapılan araştırmalarda, başka ek hastalıkları olmayan, oruç tutmaya mani rahatsızlıkları bulunmayan sağlıklı kişilerde açlık halinin "otofaji" denilen "koruyucu hücre bakımı"na yol açtığının altını çizen Uzun, şöyle devam etti:

"Vücudumuzdaki hücrelerde biriken atıklar, hücre içi hasarlı yapılar, açlığa bağlı olarak temizlenmekte ve 'geri dönüşüm' işlemine tabi tutulmaktadır. Böylece tıp dilinde hemostaz denilen 'yaşamsal fizyolojik denge' ortaya çıkmaktadır. Gün içindeki sınırlı açlıkla oluşan otofaji sonucu, kemik iliği, lenf sistemi gibi bağışıklık sistemi yapılarında, yenilenen, fizyolojik olarak gençleşen ve dirileşen hücrelerin, bağışıklık sistemini de güçlendireceği anlaşılmaktadır. Oruç sonucu ortaya çıkan otofaji, ayrıca yaşlanmayı yavaşlatmakta ve çeşitli metabolik hastalıklara, sistemi hastalıklarına, kansere ve virüs ile bakterilerin yaptığı enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etki sağlayacaktır."

Sınırlı açlıkla otofaji gelişmesi konusunun ilk defa Japon bilim adamı Yoshinori Ohsumi tarafından 1990 yılında başladığı çalışmalar sonunda ortaya atıldığını anlatan Prof. Dr. Uzun, şu bilgileri paylaştı:

"Japon bilim adamı, sınırlı süreli açlığın vücutta hücresel yenilenmeye, yaşlanmayı yavaşlatmaya etkisi olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla oruç nedeniyle 10-15 saatlik açlık süresi sonunda, daha güçlü yaşamsal fizyolojik dengeye kavuşan ve tazelenerek gençleşen bağışıklık sistemi hücreleri, kansere ve enfeksiyonlara karşı daha dirençli ve koruyucu bir etki gösterecektir. Bu konuda daha ileri çalışmalara ihtiyaç olmakla beraber, oruca bağlı gün içi açlıklarda vücuttaki hücrelerin yenilenerek gençleştiği ve güçlendiği anlaşılmıştır."

Bağışıklık sisteminin daha da güçlü hale gelmesi için düzenli uyku ve dengeli beslenmeye de dikkati çeken Uzun, "7-8 saatlik düzenli uyku, doğal beslenme şart olup, stres ve aşırı yorgunluklardan da kaçınmak gerekir. Oruç tutan kişilerin aşırı miktarlarda yemeklerden kaçınmaları, çok yağlı ve şekerli gıdaları fazla tüketmekten uzak durmaları sağlıklı bir davranıştır." diye konuştu.

Yusuf Uzun, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 04:02 Kaynak: AA

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