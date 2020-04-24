Orucun farzı üçtür - Son Dakika
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Orucun farzı üçtür

7 saat önce

Orucun farzı üçtür.

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Orucun farzı üçtür. Bunlar, niyet etmek, niyeti, niyetin ilk ve son vakitleri arasında yapmak, fecr-i sadık, yani tan yeri ağarmasından, güneşin batmasına kadar olan zaman içinde, orucu bozan şeylerden sakınmaktır.


Türkiye Gazetesi yazarı Osman Ünlü, yazısında, 'İftarda acele etmeli deniyor. Bu aceleden maksat nedir, ne yapılır ve nasıl hareket edilirse acele edilmiş olur?' sorusuna, "İftarı acele etmek ve sahuru, fecrin ağarmasından önce olmak şartı ile geciktirmek sünnettir. Resulullah efendimiz, bu iki sünneti yapmaya çok dikkat ederdi. Dürerde deniyor ki:


'Seher vaktinde yenilen yemeğe sahur denir. Seher vakti, gecenin son altıda biridir'


Sahuru geciktirmek ve iftarı çabuk yapmak, insanın aczini gösterdiği için sünnet olmuştur. İbadet, acz ve ihtiyacı göstermek demektir. Nür-ül-izah kitabında;


'Bulutsuz gecelerde iftarı çabuk yapmak müstehaptır' deniyor. Bu kitabın şerhinde de;


'Bulutlu gecelerde orucun bozulmasından korunmak için, ihtiyatlı davranmalı yani iftarı biraz geciktirmelidir. Yıldızlar görünmeden önce iftar eden, acele etmiş olur' denilmektedir. Tahtavide ise;


'Orucu namazdan önce bozmak müstehaptır. Bahr kitabında ve ibni Abidinde denildiği gibi, iftarda acele etmek, yıldızlar görülmeden önce, iftar etmek demektir' denilmektedir. Akşam namazını da, bu vakitte, yani erken kılmak müstehaptır. Güneşin battığı iyi anlaşılınca, önce Euzü ve Besmele okuyup;


(Allahümme ya vasi'al-magfireh igfirli ve li-valideyye ve li-üstaziyye ve lil-müminine vel müminat yevme yekümülhisab)denir. Bir iki lokma iftarlık yiyip;


(Zehebezzama vebtelletil-urük ve sebe-tel-ecr inşaallahü teala)denir ve yemeğe başlanır. Hurma veya su, zeytin yahut tuz ile iftar edilir. Sonra, camide veya evde, cemaatle akşam namazı kılınır. Bundan sonra, akşam yemeği yenir. Sofrada yemekleri yemek, bilhassa ramazanda uzun süreceğinden, akşam namazının erken kılınması ve yemeğin, acele etmiyerek, rahat yenmesi için, az bir şeyle iftar edip, yemeği duadan ve namazdan sonra yemelidir. Böylece, oruç erken bozulmuş, namaz da erken kılınmış olur.


(Yukarıdaki iftar duasının manası;"Açlık zamanı bitti. Damarlarımızın suya kavuşması vakti geldi. İnşaallah sevap hasıl oldu"demektir.)" cevabını verdi. - İSTANBUL

Türkiye Gazetesi, Osman Ünlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:41 Kaynak: İHA

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