Örümcek Adam' Çetesi Yakalandı (2)
1 saat önce
4'Ü DE TUTUKLANDIKocaeli'de evlerden hırsızlık yapan 4 çete üyesi A.Y., Z.G, V.Ş. ve E.A., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:08 Kaynak: DHA
4'Ü DE TUTUKLANDI Kocaeli
'de evlerden hırsızlık yapan 4 çete üyesi A.Y., Z.G, V.Ş. ve E.A., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
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