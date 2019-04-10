Son Dakika Haberleri: Örümcek Adam' Çetesi Yakalandı (2)

Örümcek Adam' Çetesi Yakalandı (2)

1 saat önce

4'Ü DE TUTUKLANDIKocaeli'de evlerden hırsızlık yapan 4 çete üyesi A.Y., Z.G, V.Ş. ve E.A., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Örümcek Adam' Çetesi Yakalandı (2), System.String[]
4'Ü DE TUTUKLANDI

Kocaeli'de evlerden hırsızlık yapan 4 çete üyesi A.Y., Z.G, V.Ş. ve E.A., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:08 Kaynak: DHA
Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza Yapan Kamyonetteki Bebek Yola Böyle Fırladı Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi YSK, KHK'lı 4 Başkana Mazbata Verilmeyeceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 21:44:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Örümcek Adam' Çetesi Yakalandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]