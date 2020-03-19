"Örümcek Adam"dan koranavirüs ptotestosu
7 saat önce
Rusya'da, hükümetin koronovirüse karşı aldığı tedbirleri yetersiz bulan bir kişi, "Örümcek Adam" kıyafeti giyerek durumu protesto etti.
Rusya'da, hükümetin koronovirüse karşı aldığı tedbirleri yetersiz bulan bir kişi, "Örümcek Adam" kıyafeti giyerek durumu protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:55 Kaynak: AA
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