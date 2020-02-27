'Örümcek Adam' depremzede çocukları eğlendirdi - Son Dakika

ANTALYA'dan, depremden etkilenen çocukları eğlendirmek için Elazığ'a gelen Burak Soylu (27), 'Örümcek Adam' kostümüyle çocuklara moral veriyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için Elazığ Belediyesi'nin desteği ile kente gelen Burak Soylu, depremzede çocuklarla buluştu. 'Örümcek Adam' kostümü giyen Soylu, çadır kent, okullar ve konteyner kenti gezerek çocuklara çeşitli gösteriler düzenliyor.

Televizyondan tanıdıkları süper kahramanı canlandıran Soylu'yu karşılarında gören Tevfik Yaramanoğlu İlkokulu öğrencileri, düzenlenen gösteri ile doyasıya eğlendi. Okulun öğrencilerinden Ayşe Bircan Çetin, "Ben Örümcek Adam'ı çok seviyorum, hep televizyonda izlemiştim onu, ama bugün okulumuza geldi, onu ilk defa canlı olarak gördüm, çok mutluyum" dedi.

Eslem Naz Tunç ise çok eğlendiğini ifade ederek, "Örümcek Adam'ı hep televizyonlarda görmüştüm. Teşekkür ederim geldiği için. Beraber oyunlar oynadık" diye konuştu

'GÖNÜLLÜ OLARAK GELDİM'

Burak Soylu ise Elazığ'a gönüllü olarak geldiğini belirterek, "Çocukları mutlu etmek için buradayım. Elimden geldiğince bütün okulları gezmeye çalışıyorum. Çünkü çocuklar Örümcek Adam'ı gerçekten çok seviyorlar, hani sadece filmlerde gördükleri bir kahramanı canlı gördükleri zaman da gerçekten çok heyecanlanabiliyorlar. Benim amacım da deprem anını bir an olsun unutturmak. Onların gözlerindeki parıltıyı görmek."