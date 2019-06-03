Son Dakika Haberleri: Örümcek adam gibi 40 katlı binaya tırmandı
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Örümcek adam gibi 40 katlı binaya tırmandı

5 dakika önce

Polonya'nın başkenti Varşova'da bir kişi "Örümcek Adam" gibi 40 katlı binaya tırmandı, izleyenler büyük heyecan yaşadı.

Örümcek adam gibi 40 katlı binaya tırmandı, System.String[]
Polonya'nın başkenti Varşova'da bir kişi "Örümcek Adam" gibi 40 katlı binaya tırmandı, izleyenler büyük heyecan yaşadı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da kimliği açıklanmayan bir kişi Srodmiescie ilçesinde bulunan 40 katlı bir otele tırmandı. "Örümcek adam"ın 170 metre yükseklikteki tırmanışı yaklaşık 20 dakika sürdü. Binaya bir kişinin tırmandığı ihbarının yapılmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görevliler otel ve çevresini güvenlik kordonuna alırken, otelin çevresinde toplanan yüzlerce kişi de hiçbir güvenlik önlemi olmadan gerçekleşen tırmanışı nefeslerini tutarak izledi. İzleyiciler, maceraperest adamın sağ salim otelin çatısına ulaşması üzerine ise sevinç çığlıkları attı. "Örümcek adam" daha sonra kendisini otelin çatısında bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı.

Aynı otele 10 yıl önce de "örümcek adam" lakaplı Fransız Alain Robert ile Polonyalı Dawid Kaszlikowski de hiçbir güvenlik önlemi olmadan tırmanış gerçekleştirmişti. - VARŞOVA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:37 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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