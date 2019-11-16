'Örümcek Adam' gibi duvara tırmanan hırsızlar kamerada

Esenler ve Bağcılar'da 'Örümcek Adam' gibi duvara tırmanarak girdikleri evlerden 30 bin liralık hırsızlık yapan şahısların o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin yakaladığı şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 21 Ekim'de Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir evden çok sayıda elektronik eşya ile 23 Ekim tarihinde Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir evden 2 adet cep telefonu çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların kimliğini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde belirlenen 3 kişi, 28 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar Abdullah Y.'nin (27) 6, Barış T.'nin (23) 4, Adem A.'nın (28) ise 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

30 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPTILAR

Bağcılar ve Esenler ilçelerinde girdikleri iki evden cep telefonu ve çok sayıda elektronik eşya çalan şahısların vatandaşa verdiği toplam zararın 30 bin lira olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ÖRÜMCEK ADAM' GİBİ DUVARA TIRMANMIŞLAR

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların evlere girerken birbirlerinden yardım alarak duvarlara tırmandığı görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler akıllara 'Örümcek Adam' olarak bilinen hayali süper kahraman karakterini getirdi.

(İHA)