Son Dakika Haberleri: 'Örümcek Adam' gibi duvardan duvara tırmanan hırsızlar yakayı ele verdi
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'Örümcek Adam' gibi duvardan duvara tırmanan hırsızlar yakayı ele verdi

6 saat önce

'Örümcek Adam' gibi duvardan duvara tırmanan hırsızlar yakayı ele verdi 'Örümcek Adam' gibi duvara tırmanan hırsızlar kamerada İstanbul'da 2 ilçede 30 bin liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandıİSTANBUL - Esenler ve Bağcılar'da 'Örümcek Adam' gibi duvara tırmanarak girdikleri evlerden 30...

'Örümcek Adam' gibi duvardan duvara tırmanan hırsızlar yakayı ele verdi

'Örümcek Adam' gibi duvara tırmanan hırsızlar kamerada

İstanbul'da 2 ilçede 30 bin liralık hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - Esenler ve Bağcılar'da 'Örümcek Adam' gibi duvara tırmanarak girdikleri evlerden 30 bin TL'lik hırsızlık yapan şahısların o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin yakaladığı şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 21 Ekim'de Bağcılar Yıldıztepe Mahallesindeki bir evden çok sayıda elektronik eşya ile 23 Ekim tarihinde Esenler Turgut Reis Mahallesindeki bir evden 2 adet cep telefonu çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şahısların kimliğini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde belirlenen 3 kişi 28 Ekim tarihinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, Abdullah Y. (27)'nin 6, Barış T. (23)'nin 4, Adem A. (28)'nın ise 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

30 bin TL'lik hırsızlık yaptılar

Bağcılar ve Esenler ilçelerinde girdikleri iki evden cep telefonu ve çok sayıda elektronik eşya çalan şahısların vatandaşa verdiği toplam zararın 30 bin TL olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Örümcek adam' gibi duvara tırmanmışlar

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların evlere girerken birbirlerinden yardım alarak duvarlara tırmandığı görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler akıllara 'Örümcek Adam' olarak bilinen hayali süper kahraman karakterini getirdi.

'Örümcek Adam' gibi duvardan duvara tırmanan hırsızlar yakayı ele verdi

Örümcek Adam, Bağcılar, Esenler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
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