Örümcek adam gibi tırmanan adam, telefonu çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika

Daire içerisinde bulunan telefonu alarak yine aynı şekilde apartman girişindeki demirlere tutunarak kaçan hırsız, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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