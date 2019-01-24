Son Dakika Haberleri: Örümcek Adam Gibi Tırmandı

Örümcek Adam Gibi Tırmandı

1 saat önce

İstanbul Beyoğlu'nda adeta örümcek adam gibi binaya tırmanıp eve giren hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Beyoğlu'nda adeta örümcek adam gibi binaya tırmanıp eve giren hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde İran uyruklu S.A isimli şahısın evine farklı tarihlerde hırsız girdi. Bunun üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip şahısların eşkallerini tespit etti. Güvenlik kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen hırsızlardan biri olan Ö.Ü. isimli erkek şahıs, 19 Ocak günü Beyoğlu Tarlabaşı Çukur Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın daha önce "hırsızlık","kasten yaralama" gibi konulardan olmak üzere toplam 8 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri biten şahıs 20 Ocak günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hırsızın binaya örümcek gibi tırmanıp girişi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin binanın önüne geldiği görüyor. Bir süre etrafı kolaçan eden şahıs kimsenin olmadığından emin olduktan sonra binaya adete örümcek gibi tırmanıyor. Daha sonrada kendisini aşağıda bekleyen arkadaşına evden çaldıklarını pencereden atıyor. Aşağıda bekleyen diğer hırsızda atılan eşyaları alıp gidiyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

İran, İstanbul, Beyoğlu, Güncel
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