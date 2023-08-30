Örümcek Adam Kostümlü Kişiye Para Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde "örümcek adam" kostümlü kişinin tavanında yolculuk yaptığı hafif ticari aracın sürücüsüne para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ulucami Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'nde seyir halindeki 01 FK 088 plakalı hafif ticari aracın tavanında yolculuk eden "örümcek adam" kostümlü bir kişiye ait görüntülerin yayınlanması üzerine araştırma başlattı.
Kimliği belirlenen sürücüye 1300 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.
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