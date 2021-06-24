Örümcek Adam kostümü giyen adam Papa'nın önünü keserek maske hediye etti

İtalya'da hastanede tedavi gören çocuklarla ilgilenen Örümcek Adam kıyafetli 27 yaşındaki Mattia Villardita, bugün Papa Fransis ile bir araya geldi.

"SEMBOLİK BİR HEDİYE VERMEK İSTEDİM"

Papa tarafından çarşamba günleri düzenlenen oturuma Örümcek Adam kıyafeti ile katılan Villardita, programın sonunda Papa'nın önüne kesti. Papa'ya Örümcek Adam maskesi hediye edenVillardita, "Gerçek kahramanların hastanelerde mücadele eden çocuklar. O maskenin ardından çocukların ve ailelerinin acılarına şahit oluyorum, bu nedenle Papa'ya sembolik bir hediye vermeyi istedim" ifadelerini kullandı.

Villardita ayrıca, Papa'nın kendisine girişiminden dolayı teşekkür ettiğini açıkladı.

ÖDÜL ALMIŞ

Villardita'nın hastanelerin çocuk bölümleri için oluşturduğu "Hastanedeki Süper Kahramanlar" girişimi geçtiğimiz yıl İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Matteralla tarafından ödüle layık görülmüştü.