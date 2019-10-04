"Örümcek adamlar" yamaçları çelik ağlarla örüyor

Artvin'de, kara yollarında yaşanan heyelan ve kaya düşmelerin önüne geçebilmek için riskli bölgelerdeki yamaçlar çelik ağlarla örülüyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğünce trafik güvenliğini tehdit eden heyelan ve kaya düşmelerini en aza indirmek amacıyla Artvin- Borçka, Artvin- Yusufeli ve Artvin- Şavşat kara yollarında tespit edilen riskli bölgelerdeki yamaçlara çelik ağlar çekiliyor.

"Örümcek adamlar" tabir edilen özel eğitimli endüstriyel dağcılar tarafından yamaç ve şev örtülemesi yapılıyor.

Yerden onlarca metre yükseklikte kaya ve yamaçlara tırmanarak tutundukları halatlarla dik yamaçlarda kaya temizliği yapıp çelik tel ören endüstriyel dağcıların zorlu mesaisi adeta yürekleri ağızlara getiriyor.

Bölgede 12 dağcı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda örtüleme çalışması yapılacak.

Endüstriyel dağcı Muhammet İskender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 aydır Artvin-Borçka kara yolunda 8'i profesyonel dağcı olmak üzere 12 kişilik ekiple şev örtüleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Çelik ağ örtüleme işlemi öncesi yamaçtaki düşme ihtimali yüksek kayaları temizlediklerini aktaran İskender, çok tehlikeli ve zor bir mesleklerinin olduğunu, bu nedenle de uluslararası standartlarda profesyonel bir ekiple bu işi sürdürdüklerini anlattı.



"Bu işin hata payı yok"

Bu işi yaparken tüm önlemlerin alınarak dikkatli bir şekilde çalışılması gerektiğini vurgulayan Muhammet İskender, "Alanın zorluğu zaten görünüyor. Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda sahada çalışmıyoruz, böylelikle tehlikeyi minimize ediyoruz. Bu işin hata payı yok. En ufak bir hata can kaybına neden olduğu için çok dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Profesyonel en kaliteli ekipmanlarla çalışmak çok önemli. Erişimi iple sağlıyoruz. Güvenlik için çift ip kullanıyoruz. İpin kopması durumunda 'backup' dediğimiz ikinci ipi kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

Artvin Borçka kara yolunda 20 bin metrekarelik şev örtüleme yaptıklarını anlatan İskender, şunları söyledi:

"Buradaki örtüleme işimizi bitirdikten sonra Artvin-Yusufeli arasında 20 bin metrekare örtüleme yapacağız. Akabinde Artvin-Şavşat arasında da 30 bin metrekare örtüleme yapacağız. Bu uygulamayı kara yollarının ön gördüğü şekilde heyelan riski olan, yola taş düşen tehlikeli şevlerde karayollarının bize göstermiş olduğu kodlar arasında yapmaktayız."

Muhammet İskender, endüstriyel dağcılar olarak işlerinin sadece yamaç örtüleme olmadığını ve çok geniş bir iş alanına hitap ettiklerini de kaydetti.